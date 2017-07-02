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«Ростов» уступил албанскому «Кукеси» в контрольном матче
Сегодня, 14:36 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь
«Ростов» в контрольном матче в рамках сбора в Австрии с минимальным счетом уступил албанскому «Кукеси».
Стоит отметить, что тренерский штаб «желто-синих» решил выпустить на поле молодых игроков, за исключением недавнего приобретения клуба - голкипера Ильи Абаева, который отыграл матч целиком.
Пресс-служба «Ростова» отмечает, что российский клуб практически все 90 минут встречи владел инициативой, в то время как соперник смог реализовать свой единственный момент, огорчив Абаева на 23-й минуте.
Стоит добавить, что вечером ростовчанам предстоит провести еще один поединок - с чешским клубом «Млада Болеслав» сыграют уже более опытные футболисты.
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