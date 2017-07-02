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Хаби Алонсо отказался войти в тренерский штаб Анчелотти

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: игроки, Бавария, Алонсо Хаби, Анчелотти Карло
Сегодня, 17:33 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший игрок «Баварии» Хаби Алонсо отклонил предложение о работе в тренерском штабе мюнхенской команды. Сообщается, что соответствующее предложение Алонсо получил от главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.

Напомним, что Алонсо завершил карьеру по окончании минувшего сезона.

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