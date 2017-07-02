Хаби Алонсо отказался войти в тренерский штаб Анчелотти

Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко отдаёт дань уважения Альваро Арбелоа, недавно завершившему карьеру, и ждёт возвращения испанца в «Реал» в новой роли.

​«Барселона» воспользовалась опцией выкупа Деулофеу. «Соккер.ру» говорит о Жераре и других воспитанниках, возвращавшихся ранее, и тех, кто может сделать это будущем.