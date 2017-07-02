30
Хаби Алонсо отказался войти в тренерский штаб Анчелотти
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: игроки, Бавария, Алонсо Хаби, Анчелотти Карло
Сегодня, 17:33 | Источник: Liverpoolecho.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший игрок «Баварии» Хаби Алонсо отклонил предложение о работе в тренерском штабе мюнхенской команды. Сообщается, что соответствующее предложение Алонсо получил от главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти.
Напомним, что Алонсо завершил карьеру по окончании минувшего сезона.
Другие материалы по теме:
15:54 Фото Чалханоглу прилетел в Милан 1
Evgeny Sergienko
Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко отдаёт дань уважения Альваро Арбелоа, недавно завершившему карьеру, и ждёт возвращения испанца в «Реал» в новой роли.
Вчера
30 июня 2017
Александр Чистяков
«Барселона» воспользовалась опцией выкупа Деулофеу. «Соккер.ру» говорит о Жераре и других воспитанниках, возвращавшихся ранее, и тех, кто может сделать это будущем.
60
Или войдите через