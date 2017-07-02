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Чалханоглу прилетел в Милан

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: игроки, Милан, Байер, Чалханоглу Хакан
Сегодня, 15:54 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу прибыл в Милан, где сегодня пройдет медобследование перед своим переходом в стан «россонери».

«Я очень счастлив быть здесь», - сказал хавбек, покидая аэропорт Мальпенса.

Ожидается, что 23-летний игрок подпишет с итальянским клубом контракт, рассчитанный на 4 сезона. По нему он будет зарабатывать порядка 2.5 млн евро в год.

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