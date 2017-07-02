Чалханоглу прилетел в Милан

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу прибыл в Милан, где сегодня пройдет медобследование перед своим переходом в стан «россонери».

«Я очень счастлив быть здесь», - сказал хавбек, покидая аэропорт Мальпенса.

Ожидается, что 23-летний игрок подпишет с итальянским клубом контракт, рассчитанный на 4 сезона. По нему он будет зарабатывать порядка 2.5 млн евро в год.