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Деулофеу: «Счастлив получить возможность играть за первую команду „Барселоны“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: игроки, Барселона, Деулофеу Жерар
Сегодня, 04:41 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающий сборной Испании Жерар Деулофеу прокомментировал возвращение в «Барселону»:

«Я очень рад вернуться в „Барселону“. Это мой дом. Жаль, что я не мог сделать это раньше. Всё уже решено. Этот год я точно проведу в „Барселоне“. Я полон амбиций и хочу играть вместе с лучшими. Я счастлив получить возможность, которой у меня до этого не было, – выступать за первую команду „Барсы“».

Напомним, каталонский клуб воспользовался опцией обратного выкупа прав на 23-летнего форварда. До этого права на Деулофеу принадлежали «Эвертону».

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