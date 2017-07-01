Деулофеу: «Счастлив получить возможность играть за первую команду „Барселоны“»

Нападающий сборной Испании Жерар Деулофеу прокомментировал возвращение в «Барселону»:

«Я очень рад вернуться в „Барселону“. Это мой дом. Жаль, что я не мог сделать это раньше. Всё уже решено. Этот год я точно проведу в „Барселоне“. Я полон амбиций и хочу играть вместе с лучшими. Я счастлив получить возможность, которой у меня до этого не было, – выступать за первую команду „Барсы“».

Напомним, каталонский клуб воспользовался опцией обратного выкупа прав на 23-летнего форварда. До этого права на Деулофеу принадлежали «Эвертону».