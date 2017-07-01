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Ачерби: «Если предложение от „Зенита“ поступит, я его рассмотрю»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Зенит, Сассуоло, Галатасарай, Ачерби Франческо
Сегодня, 03:04 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Сассуоло» Франческо Ачерби сообщил, что намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, а также прокомментировал слухи об интересе «Зенита»:

«Сейчас я готовлюсь к новому сезону, и единственное, что мне наверняка известно – это то, что я не останусь в „Сассуоло“, и я уже сообщил клубу об этом решении. Посмотрим, что будет дальше, мой агент обо всём позаботится. Я просто хочу совершенствоваться. Но всем, кого я заинтересую, сперва предстоит переговорить с „Сассуоло“.

Переход в „Зенит“, конечно, был бы для меня большим вызовом. Если предложение поступит, я его рассмотрю».

29-летний итальянец также рассказал, что был близок к переходу в «Галатасарай», но клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

В сезоне-2016/17 на счету Ачерби 4 забитых мяча в 37 матчах чемпионата Италии.

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