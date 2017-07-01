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Драгун: «Веркаутерен говорил, что ФНЛ – самая тяжёлая лига в Европе»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Заграница: игроки, БАТЭ, Крылья Советов, Драгун Станислав, Веркаутерен Франк
Сегодня, 05:58 | Источник: ФК БАТЭ | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун прокомментировал подписание контракта с БАТЭ, а также поделился впечатлениями от российского этапа карьеры:

«Впечатления после перехода? Наверное, главное – появились определённость, мотивация. Хочется сразу окунуться в работу. Отдохнул уже достаточно. Конечно, уже переговорил с главным тренером. Александр Владимирович [Ермакович] озвучил свою позицию в отношении меня: где и как видит, какие ко мне будут предъявляться требования. Впечатления от этой беседы только положительные.

В России много было всего – и плохого, и хорошего. В целом это был всё-таки позитивный этап. Уровень приличный. Чем запомнилась ФНЛ? Очень тяжёлая лига. Самого футбола там немного. По-моему, бельгиец, который тренировал меня в „Крыльях“ (Прим. - Франк Веркаутерен), сказал, что эта лига – самая тяжёлая в Европе. Перелеты, всё непросто».

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