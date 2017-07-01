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Себальос - лучший игрок молодёжного Евро, Ньигес - обладатель «Золотой бутсы»

Соккер.Ру // Евро-2017 (до 21), Заграница: игроки, Испания (до 21), Ньигес Сауль, Асенсио Марко, Себальос Даниэль, Брума
Сегодня, 00:19 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Футболисты сборной Испании увезут домой индивидуальные награды молодежного чемпионата Европы для игроков до 21 года, несмотря на поражение в финале от сборной Германии.

Лучшим игроком турнира признан испанец Дани Себальос.

Полузащитник молодежной сборной Испании Сауль Ньигес стал обладателем «Золотой бутсы» Евро-2017. На счету игрока «Атлетико» 5 точных выстрелов, в том числе хет-трик в ворота итальянцев в полуфинальном матче с итальянцами.

Вторым бомбардиром первенства тоже стал испанец - хавбек Марко Асенсио отметился на этом Евро тремя взятиями ворот, к чему присовокупил одну результативную передачу.

«Бронзовая бутса» досталась вингеру сборной Португалии Бруме - 3 гола.

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