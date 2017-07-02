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Матч Португалия - Мексика посетили 42 659 зрителей
Матч: Португалия2 : 1Мексика
Сегодня, 17:26 | Редакция: Максим Коджеспиров
Матч за третье место на Кубке Конфедераций-2017 между сборными Португалии и Мексики посетили 42 659 зрителей. Встреча проходит в Москве на стадионе «Спартак», вместимость которого составляет 45 тысяч болельщиков.
«Соккер.ру» ведет онлайн-трансляцию этого матча.
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