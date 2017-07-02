Португалия - бронзовый призер Кубка Конфедераций

В поединке за 3-е место Кубка Конфедераций сборная Португалии сумела вырвать победу у мексиканцев.

Москва, стадион «Открытие Арена»

Португалия – Мексика – 2:1 (0:0) - доп время

Голы: Пепе 90+1, Адриен Силва 104 (пен) - Нету 54 (авт)

Нереализованный пенальти: Андре Силва 17 (вратарь)

Португалия: Патрисиу, Пепе, Элизеу, Семеду, Нету, Пицци (Вильям Карвальо 90), Данилу (Гомеш 82), Нани (Куарежма 70), Моутиньо (Адриен Силва 82), Мартинш, Андре Силва.

Главный тренер: Фернанду Сантуш.

Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан 105), Морено, Лайун, Гуардадо (Х. Дос Сантос 80), Рейес, Эррера, Вела, Араухо, Перальта (Лосано 61), Чичарито (Хименес 85).

Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.

Предупреждения: Маркес 16, Семеду 26, Хименес 94, Морено 98.

Удаления: Семеду 106, Хименес 112.

Судья: Фахад Аль-Мирдаси.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.