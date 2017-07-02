Рейтинг@Mail.ru

Португалия - бронзовый призер Кубка Конфедераций

Матч: ПортугалияПортугалия2 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события
Сегодня, 17:33 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В поединке за 3-е место Кубка Конфедераций сборная Португалии сумела вырвать победу у мексиканцев.

Москва, стадион «Открытие Арена» 

Португалия – Мексика – 2:1 (0:0) - доп время
Голы: Пепе 90+1, Адриен Силва 104 (пен)Нету 54 (авт)
Нереализованный пенальти: Андре Силва 17 (вратарь)

Португалия: Патрисиу, Пепе, Элизеу, Семеду, Нету, Пицци (Вильям Карвальо 90), Данилу (Гомеш 82), Нани (Куарежма 70), Моутиньо (Адриен Силва 82), Мартинш, Андре Силва.
Главный тренер: Фернанду Сантуш.

Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан 105), Морено, Лайун, Гуардадо (Х. Дос Сантос 80), Рейес, Эррера, Вела, Араухо, Перальта (Лосано 61), Чичарито (Хименес 85).
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.

Предупреждения: Маркес 16, Семеду 26, Хименес 94, Морено 98.

Удаления: Семеду 106, Хименес 112.

Судья: Фахад Аль-Мирдаси.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:53, редактировал Сегодня 17:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:51
ответ пользователю dima090887 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
ответ пользователю ZENIT GOAL (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:48, редактировал Сегодня 17:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:45
ответ пользователю ГусХ (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:44
, чтобы видеть комментарии
  1
NGY
Сегодня 17:44, редактировал Сегодня 17:46
ответ пользователю ronaldo743 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:43
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:43
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 17:40
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:39
ответ пользователю Вася Пупкин 1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:38
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 17:38
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:39 Футболистам «Рейнджерс» запретили носить зеленые бутсы, потому что это цвет «Селтика» 3
17:00 Видео Стенка из 20 человек не помешала Дибале забить со штрафного 2
Вчера
21:17 Марадона: «Моё приглашение на свадьбу Месси где-то затерялось» 25
Вадим Багров
Свадьба Месси и дубль Роналду!
Красивые женщины на свадьбе Месси, милая двойня Роналду и новый имидж Неймара – «Соккер.ру» следит за летним времяпровождением футбольных звезд.
Комментариев: 20
20:05 Князь Монако заявил, что клуб постарается удержать Мбаппе 7
17:13 Давид Луис вместе с Gorillaz представил форму «Челси» на новый сезон 16
15:20 Паредес успешно прошел медосмотр для «Зенита» 41
10:09 Фото «Атлетико» обновил клубный логотип 16
09:44 Фото Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо 86
Станислав Горин
На молодёжных Евро зажигают звёзды?
Вторая в истории победа молодых немцев подчеркивает, как важно построить систему подготовки футболистов. «Соккер.ру» вспоминает, как Пирло, Де Хеа и Чех покоряли Олимп.
Комментариев: 7
все материалы по этой теме
Турниры