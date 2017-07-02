Португалия - бронзовый призер Кубка Конфедераций
В поединке за 3-е место Кубка Конфедераций сборная Португалии сумела вырвать победу у мексиканцев.
Москва, стадион «Открытие Арена»
Португалия – Мексика – 2:1 (0:0) - доп время
Голы: Пепе 90+1, Адриен Силва 104 (пен) - Нету 54 (авт)
Нереализованный пенальти: Андре Силва 17 (вратарь)
Португалия: Патрисиу, Пепе, Элизеу, Семеду, Нету, Пицци (Вильям Карвальо 90), Данилу (Гомеш 82), Нани (Куарежма 70), Моутиньо (Адриен Силва 82), Мартинш, Андре Силва.
Главный тренер: Фернанду Сантуш.
Мексика: Очоа, Маркес (Фабиан 105), Морено, Лайун, Гуардадо (Х. Дос Сантос 80), Рейес, Эррера, Вела, Араухо, Перальта (Лосано 61), Чичарито (Хименес 85).
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.
Предупреждения: Маркес 16, Семеду 26, Хименес 94, Морено 98.
Удаления: Семеду 106, Хименес 112.
Судья: Фахад Аль-Мирдаси.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
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Пепе красавчик,забил решающий мяч!
Как же его не хватало в полуфинале в матче с челийцами.
Думаю если бы Пепе играл в полуфинале,то португальцы оказались бы в финале!
1.Полноценным отцом детей и семьи ему мешает стать отсутствие предмета любви и брака-жены.
2.Полноценным чемпионом Европы ему помешало стать полноценное участие в победном матче.
3.Полноценным призёром КК ему мешает отсутствие в матче.
4.Полноценным номером один в современном футболе ему мешает стать Месси Словом,куда ни глянь,а везде-ПОЛУФАБРИКАТ.
Хороший матч на суперсовременном стадионе!
Или поражение Португальцев от Швейцарии, когда отсутствовал тот же Рон...?!
Либо поражение от Шведов, когда Рон был на поле, счет был 2-1 в пользу Португалов, его заменили и "европейские бразильцы" продули 3:2
Мне кажется замещать barsa-f c его отсебятинской статистикой, у тебя хорошо получается..!