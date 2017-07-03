Дзофф: «Доннарумма хорошо впишется в любой топ-клуб, но позже»

Известный итальянский вратарь Дино Дзофф советует молодому голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме не спешить с переходом, а набираться опыта в стане «россонери».

«Доннарумме надо сосредоточиться на своей игре и прогрессе. Во время молодежного Евро было заметно, что его мысли где-то в другом месте.

Джанлуиджи хорошо впишется в любой топ-клуб, но позже, не сейчас. Я советую ему пока остаться в „Милане“ - здесь он сможет расти как человек и как футболист».

Ранее «Милан» официально объявил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом, однако позже переговоры возобновились. Действующее соглашение вратаря рассчитано еще на 1 год.