Рейтинг@Mail.ru

Дзофф: «Доннарумма хорошо впишется в любой топ-клуб, но позже»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Милан, Доннарумма Джанлуиджи
Сегодня, 00:18 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Известный итальянский вратарь Дино Дзофф советует молодому голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме не спешить с переходом, а набираться опыта в стане «россонери».

«Доннарумме надо сосредоточиться на своей игре и прогрессе. Во время молодежного Евро было заметно, что его мысли где-то в другом месте.

Джанлуиджи хорошо впишется в любой топ-клуб, но позже, не сейчас. Я советую ему пока остаться в „Милане“ - здесь он сможет расти как человек и как футболист».

Ранее «Милан» официально объявил, что Доннарумма не будет продлевать контракт с клубом, однако позже переговоры возобновились. Действующее соглашение вратаря рассчитано еще на 1 год.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
19:44 Андре Силва: «У Португалии тоже есть претензии к арбитру» 4
19:26 Сантуш: «Португалия должна была побеждать еще в основное время» 2
19:01 Защитник сборной Мексики: «Не знаю, откуда вообще взяли этого арбитра» 25
18:56 Халк: «С радостью вернулся бы в „Зенит“. Этот клуб - часть моей семьи» 72
16:33 Сын Кройфа: «Месси - самый великий игрок из всех, кто когда-либо выступал за „Барселону“» 4
15:43 Президент «Бока Хуниорс»: «Мы приняли предложение „Зенита“ по Павону, но сделки пока нет» 93
14:25 Видаль: «Если победим Германию, то докажем, что являемся лучшей командой в мире» 93
13:02 Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Бразилии в марте 39
12:56 М. Льоренте: «В „Реале“ мне сказали, что в следующем сезоне я буду игроком клуба» 9
12:14 Бони: «Думаю, что чёрная полоса осталась позади» 0
все материалы по этой теме
Турниры