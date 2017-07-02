Сантуш: «Португалия должна была побеждать еще в основное время»

Рулевой сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от матча за третье место Кубка Конфедераций, в котором его подопечные сломили сопротивление Мексики (2:1).

«Очень достойная игра получилась, хоть мы и хотели сыграть в финале турнира. Думаю, победили заслуженно, ведь в течение всего матча мы были лучше, пусть мексиканцы и создали нам много проблем, особенно в конце. Португальцы отреагировали хорошо на пропущенный мяч, но мы должны были выигрывать уже к тому времени, как сравняли счет. Мы не давали им пространства, чтобы они передвигали мяч, у нас было несколько возможностей, но мы не забили пенальти и не реализовали несколько моментов.

Хочу поблагодарить и поздравить игроков с тем, что они правильно настроились и сыграли, как надо. Хорошо, что у меня такие достойные подопечные».