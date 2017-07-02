Рейтинг@Mail.ru

Сын Кройфа: «Месси - самый великий игрок из всех, кто когда-либо выступал за „Барселону“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Барселона, Месси Лионель, Кройф Хорди
Сегодня, 16:33 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Хорди Кройф - сын легендарного футболиста и тренера «Барселоны» Йохана Кройфа, считает Лионеля Месси лучшим футболистом, когда-либо надевавшим футболку каталонского клуба, а также отмечает неоспоримый вклад своего отца в философию «блаугранас»: 

«Месси - самый великий игрок из всех, кто когда-либо выступал за „Барселону“.

Мой отец пытался выразить свои идеи и в качестве игрока и в качестве тренера. Теперь его ДНК есть в этом клубе в самом широком и узком смысле этого слова».

Ранее сообщалось, что Хорди может стать спортивным директором «Барселоны».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:43 Президент «Бока Хуниорс»: «Мы приняли предложение „Зенита“ по Павону, но сделки пока нет» 65
14:25 Видаль: «Если победим Германию, то докажем, что являемся лучшей командой в мире» 28
13:02 Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Бразилии в марте 34
12:56 М. Льоренте: «В „Реале“ мне сказали, что в следующем сезоне я буду игроком клуба» 6
12:14 Бони: «Думаю, что чёрная полоса осталась позади» 0
12:00 Халк прилетел в Петербург, чтобы поддержать сборную Чили в финале Кубка Конфедераций 22
11:04 Экс-голкипер «Лацио»: «Для меня Кейта - уже игрок „Ювентуса“» 2
10:37 Анчелотти: «Санчес в „Баварии“? Если у нас будет возможность, почему бы и нет?» 6
10:10 Лёв: «Браво - просто „убийца“ пенальти, но мы не боимся серии одиннадцатиметровых» 18
09:31 Дракслер: «Финал КК не будет похож на наш матч с чилийцами на групповом этапе турнира» 8
все материалы по этой теме
Турниры