Сын Кройфа: «Месси - самый великий игрок из всех, кто когда-либо выступал за „Барселону“»

Хорди Кройф - сын легендарного футболиста и тренера «Барселоны» Йохана Кройфа, считает Лионеля Месси лучшим футболистом, когда-либо надевавшим футболку каталонского клуба, а также отмечает неоспоримый вклад своего отца в философию «блаугранас»:

«Месси - самый великий игрок из всех, кто когда-либо выступал за „Барселону“.

Мой отец пытался выразить свои идеи и в качестве игрока и в качестве тренера. Теперь его ДНК есть в этом клубе в самом широком и узком смысле этого слова».

Ранее сообщалось, что Хорди может стать спортивным директором «Барселоны».