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Андре Силва: «У Португалии тоже есть претензии к арбитру»

Матч: ПортугалияПортугалия2 : 1МексикаМексика
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Силва Андре
Сегодня, 19:44 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий сборной Португалии Андре Силва сообщил, что футболисты «Селесао» также имеют претензии к арбитру матча за третье место Кубка Конфедераций с командой Мексики (2:1).

«Непосредственно перед [нереализованным] пенальти я решил, куда буду бить, но голкипер справился. Нам удалось победить, и это главное. У нас тоже были претензии к арбитру, в футболе случаются такие вещи. Но главное - результат».

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