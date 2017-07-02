Андре Силва: «У Португалии тоже есть претензии к арбитру»

Нападающий сборной Португалии Андре Силва сообщил, что футболисты «Селесао» также имеют претензии к арбитру матча за третье место Кубка Конфедераций с командой Мексики (2:1).

«Непосредственно перед [нереализованным] пенальти я решил, куда буду бить, но голкипер справился. Нам удалось победить, и это главное. У нас тоже были претензии к арбитру, в футболе случаются такие вещи. Но главное - результат».