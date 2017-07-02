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Андре Силва: «У Португалии тоже есть претензии к арбитру»
Матч: Португалия2 : 1Мексика
Сегодня, 19:44 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий сборной Португалии Андре Силва сообщил, что футболисты «Селесао» также имеют претензии к арбитру матча за третье место Кубка Конфедераций с командой Мексики (2:1).
«Непосредственно перед [нереализованным] пенальти я решил, куда буду бить, но голкипер справился. Нам удалось победить, и это главное. У нас тоже были претензии к арбитру, в футболе случаются такие вещи. Но главное - результат».
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