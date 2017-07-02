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Президент «Бока Хуниорс»: «Мы приняли предложение „Зенита“ по Павону, но сделки пока нет»
Сегодня, 15:43 | Источник: directvsports | Редакция: Антон Белюсь
Президент аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси заявил, что «сине-золотые» ведут переговоры с «Зенитом», обсуждая возможный переход нападающего Кристиана Павона:
«„Зенит“ предложил нам 18 млн евро. Мы приняли это предложение, но нам еще предстоит уладить некоторые детали. Сделка еще не завершена».
В минувшем сезоне форвард провел за «Хуниорс» 28 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
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Возил Зенит, по 4-5 банок отгружая штанголизу или дырке-предшественнику.
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Стандартный коммент болельщика:"Это список из 7-и - 10-ти футболистов - на выход! А Кокорин - в первую очередь.
Любому из 15-ти новых игроков: "Добро пожаловать!" Пофиг, что не знаем кто это! Не важно сколько заплатили! Не получится: на очередной круг: 15-ть человек на выход, 15-ти игрокам - "Добро пожаловать!"
Так и живем.
1. Добро пожаловать!
2. Подсунули неликвид, или: ему дали шанс, он им не воспользовался
3. Это происки Москвы.
- 2008 евро ,полуфинал - достижение спартаковцев
- 2014-2017 - тащат сборну спартаковцы,хоть и тянут на дно дырмейские
Какие перспективы у парня в России?
Ваше мнение очень важно, не молчите.
Ой то не вечер то не вечер
Мне с бомжом Молло спалось