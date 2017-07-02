Президент «Бока Хуниорс»: «Мы приняли предложение „Зенита“ по Павону, но сделки пока нет»

Президент аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси заявил, что «сине-золотые» ведут переговоры с «Зенитом», обсуждая возможный переход нападающего Кристиана Павона:

«„Зенит“ предложил нам 18 млн евро. Мы приняли это предложение, но нам еще предстоит уладить некоторые детали. Сделка еще не завершена».

В минувшем сезоне форвард провел за «Хуниорс» 28 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.