Рейтинг@Mail.ru

Президент «Бока Хуниорс»: «Мы приняли предложение „Зенита“ по Павону, но сделки пока нет»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Бока Хуниорс, Зенит, Павон Кристиан
Сегодня, 15:43 | Источник: directvsports | Редакция: Антон Белюсь

Президент аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Даниэль Анхелиси заявил, что «сине-золотые» ведут переговоры с «Зенитом», обсуждая возможный переход нападающего Кристиана Павона:

«„Зенит“ предложил нам 18 млн евро. Мы приняли это предложение, но нам еще предстоит уладить некоторые детали. Сделка еще не завершена».

В минувшем сезоне форвард провел за «Хуниорс» 28 матчей, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:24
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:22
ответ пользователю Ангел неБесГрешен (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:21
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:21
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:20
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:17
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:16
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:15, редактировал Сегодня 16:18
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:15
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 16:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:13
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:13
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 16:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:07
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:06
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:06
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:05
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:02
ответ пользователю вoлгoдoн (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:02
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 16:02
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 16:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:00
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 16:00
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 15:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:56, редактировал Сегодня 15:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 15:54, редактировал Сегодня 15:54
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:50
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 15:49
ответ пользователю За Ливерпуль (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:25 Видаль: «Если победим Германию, то докажем, что являемся лучшей командой в мире» 25
13:02 Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Бразилии в марте 34
12:56 М. Льоренте: «В „Реале“ мне сказали, что в следующем сезоне я буду игроком клуба» 6
12:14 Бони: «Думаю, что чёрная полоса осталась позади» 0
12:00 Халк прилетел в Петербург, чтобы поддержать сборную Чили в финале Кубка Конфедераций 22
11:04 Экс-голкипер «Лацио»: «Для меня Кейта - уже игрок „Ювентуса“» 2
10:37 Анчелотти: «Санчес в „Баварии“? Если у нас будет возможность, почему бы и нет?» 6
10:10 Лёв: «Браво - просто „убийца“ пенальти, но мы не боимся серии одиннадцатиметровых» 18
09:31 Дракслер: «Финал КК не будет похож на наш матч с чилийцами на групповом этапе турнира» 8
08:21 Инфантино: «Пробы игроков сборной России подделали? Если это так, то мы примем меры» 47
все материалы по этой теме
Турниры