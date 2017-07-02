Защитник сборной Мексики: «Не знаю, откуда вообще взяли этого арбитра»

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес раскритиковал действия арбитра Фахада Аль-Мирдаси, который обслуживал матч за 3-е место Кубка Конфедераций, где Мексика уступила Португалии (1:2).

«Мы провели хорошую игру. Жаль, что проиграли. Будем работать дальше, чтобы попасть на чемпионат мира в России. Считаю, что арбитр не был достоин такой игры. На такие матчи необходимо назначать судей более высокой квалификации. Не знаю, откуда вообще его взяли. На экране показывают повтор, где видно, что Пепе нарушил правила. Нам непонятно, какие критерии применяются при решении, смотреть видеоповтор или нет.

Планирую ли принять участие в чемпионате мира? Приложу все усилия для этого. Мне необходимо поработать над своей физической формой, чтобы приехать в Россию в следующем году».