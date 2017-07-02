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Халк: «С радостью вернулся бы в „Зенит“. Этот клуб - часть моей семьи»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: мнение, Зенит, Шанхай СИПГ, Халк
Сегодня, 18:56 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, что с радостью вернется в «Зенит», если предоставится такая возможность.

«В последнее время я плохо следил за чемпионатом России, смотрел не все игры „Зенита“. Увидел, что сборная России сильно изменилась с того момента, как я тут играл. В команде не было Дзюбы, Кокорина, Шатова, которые, я считаю, имеют замечательные качества, чтобы выступать за сборную. С Манчини у „Зенита“ большие возможности стать чемпионом. Он тренировал большие клубы.

Что касается моего возможного возвращения в „Зенит“, то у меня ещё три года контракта в Китае. Посмотрим, но, конечно же, если „Зенит“ позовёт обратно и я смогу приехать, то с радостью это сделаю. „Зенит“ — часть моей семьи».

Бразилец выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. Он забил в составе петербургской команды 77 голов в 148 матчах. В прошлом году он перебрался в «Шанхай СИПГ» за 55.8 млн евро.

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