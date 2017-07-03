Сарсания: «Паредес будет одним из ключевых игроков „Зенита“»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.

«Леандро Паредес — это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды. Молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля — линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.

К тому же он молодой, и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес — очень хорошая инвестиция для клуба. „Зенит“ не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.

Паредес играет на позиции box-to-box („от штрафной до штрафной“) — то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом».