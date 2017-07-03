Сарсания: «Паредес будет одним из ключевых игроков „Зенита“»
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал переход в петербургский клуб полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса.
«Леандро Паредес — это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды. Молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля — линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.
К тому же он молодой, и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес — очень хорошая инвестиция для клуба. „Зенит“ не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.
Паредес играет на позиции box-to-box („от штрафной до штрафной“) — то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом».
Или войдите через
Традиционный подход клуба с берегов Невы. Господин К. Сарсания знает что делает.
Им не надо выигрывать Чемпионат России (3-его места вполне достаточно чтобы не забыли), им не надо играть в Лиге Чемпионов (там всеравно не светит а в Лиге Европы можно засветиться обыгрывая европейских середняков или серьезные команды играющие вторым составом, так как ставят успех в своем внутреннем чемпионате выше чем этот трофей).
Цель другая, продать потом дороже.
Бизнес, бабки, а игра-вторично!
По-этому и игроки такие, точнее их отношение к игре.
Как думаете, что перевесит на чаше весов: новый дом в пригороде Лондона, или уважение на мировой арене и важные трофеи для болельщиков зенита?
Вы спрашиваете? Зебра ответить не может! (с)
(кто помнит телевидение Ленинграда на 5 кнопке "Рубина"/"Рекорда", тот поймет)