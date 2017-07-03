Сарсания: «Ерохин и Полоз могут сыграть на нескольких позициях»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал подписание петербуржцами Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.

«Это футболисты сборной России. Тренерским штабом была поставлена задача приобрести этих ребят, и мы ее решили. Они укрепят так называемые „российские позиции“, поскольку у нас в чемпионате есть лимит на легионеров. Полоз и Ерохин сделают команду сильнее, будут конкурировать за место в составе и, верим, помогут „Зениту“ выиграть трофеи.

Что касается позиции Ерохина на поле, то главному тренеру нужно время, чтобы определиться с игровой схемой. Все будет зависеть от будущих приобретений. Это могут быть варианты как в три центральных полузащитника, так и в два. Ерохин как раз может действовать на нескольких позициях.

Если говорить о роли Полоза, то он может сыграть на всех четырех позициях в атаке: первого форварда, второго, справа на фланге и слева».