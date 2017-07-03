Коноплянка: «Я защищал интересы „Шальке“, критикуя Вайнцирля»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка объяснил свою критику в адрес наставника Маркуса Вайнцирля тем, что он хотел защитить интересы команды:

«Я сказал эти слова только для того, чтобы защитить клуб. Считаю, что команда не смогла бы развиваться, если бы мы продолжили с ним работать.

Мне сразу стало ясно, что если Вайнцирль останется на посту главного тренера, я буду вынужден паковать чемоданы».

Напомним, что украинский футболист назвал Вайнцирля трусом. Новым наставником «Шальке» стал Доменико Тедеско.