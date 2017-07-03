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Коноплянка: «Я защищал интересы „Шальке“, критикуя Вайнцирля»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: мнение, Шальке-04, Коноплянка Евгений, Вайнцирль Маркус
Сегодня, 20:22 | Источник: Bild.de | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка объяснил свою критику в адрес наставника Маркуса Вайнцирля тем, что он хотел защитить интересы команды:
«Я сказал эти слова только для того, чтобы защитить клуб. Считаю, что команда не смогла бы развиваться, если бы мы продолжили с ним работать.
Мне сразу стало ясно, что если Вайнцирль останется на посту главного тренера, я буду вынужден паковать чемоданы».
Напомним, что украинский футболист назвал Вайнцирля трусом. Новым наставником «Шальке» стал Доменико Тедеско.
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Вот и коноплянка-не смог сказать тренеру в глаза.
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команда не смогла бы развиваться, если бы мы продолжили с ним работать.
если Вайнцирль останется на посту главного тренера, я буду вынужден паковать чемоданы
защитник нашелся тут.
вон в команду марвела некак иначе метит в мстители да?