Рамирес: «„Эвертон“ для меня — идеальный клуб с идеальным менеджером»

Новичок «Эвертона» Сандро Рамирес поделился впечатлениями после перехода в английский клуб:

«Это большой шаг в моей карьере, я очень рад. Осознаю, что буду играть в по-настоящему большом английском клубе.

„Эвертон“ — это идеальный клуб для меня. Здесь работает идеальный менеджер, и его вера в меня поможет мне развиваться. Не могу дождаться, когда надену синюю футболку перед фанатами „Эвертона“ на „Гудисон Парке“.

У них большие планы, клуб собирается расти и прогрессировать. Надеюсь, что мне удастся как можно быстрее познакомиться с партнерами, адаптироваться к местному футболу и жизни в Ливерпуле».