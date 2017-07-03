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Рамирес: «„Эвертон“ для меня — идеальный клуб с идеальным менеджером»
Сегодня, 19:07 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Роман Мельник
Новичок «Эвертона» Сандро Рамирес поделился впечатлениями после перехода в английский клуб:
«Это большой шаг в моей карьере, я очень рад. Осознаю, что буду играть в по-настоящему большом английском клубе.
„Эвертон“ — это идеальный клуб для меня. Здесь работает идеальный менеджер, и его вера в меня поможет мне развиваться. Не могу дождаться, когда надену синюю футболку перед фанатами „Эвертона“ на „Гудисон Парке“.
У них большие планы, клуб собирается расти и прогрессировать. Надеюсь, что мне удастся как можно быстрее познакомиться с партнерами, адаптироваться к местному футболу и жизни в Ливерпуле».
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