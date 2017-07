«Эвертон» подписал Майкла Кина и может повторить свой трансферный рекорд

«Эвертон» объявил о трансфере защитника «Бернли» Майкла Кина. 24-летний англичанин подписал с «ирисками» пятилетний контракт.

Стоимость сделки составила £25 млн, но с учетом бонусов может вырасти до £30млн. Такую же сумму ранее ливерпульский клуб не пожалел на голкипера «Сандерленда» Джордана Пикфорда.

В минувшем сезоне Кин провел 35 матчей в Премьер-Лиге (все — с первых минут), забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

🔵 | We’ve signed Michael Keane on a five-year deal for a fee which could rise to a Club-record £30m

👉🏻 https://t.co/qifa0F6gCU pic.twitter.com/jkbyIhz145

— Everton (@Everton) 3 июля 2017 г.