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«Эвертон» подписал Майкла Кина и может повторить свой трансферный рекорд
Сегодня, 22:17 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Роман Мельник
«Эвертон» объявил о трансфере защитника «Бернли» Майкла Кина. 24-летний англичанин подписал с «ирисками» пятилетний контракт.
Стоимость сделки составила £25 млн, но с учетом бонусов может вырасти до £30млн. Такую же сумму ранее ливерпульский клуб не пожалел на голкипера «Сандерленда» Джордана Пикфорда.
В минувшем сезоне Кин провел 35 матчей в Премьер-Лиге (все — с первых минут), забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
🔵 | We’ve signed Michael Keane on a five-year deal for a fee which could rise to a Club-record £30m
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— Everton (@Everton) 3 июля 2017 г.
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