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«Эвертон» подписал Майкла Кина и может повторить свой трансферный рекорд

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Эвертон, Бернли, Кин Майкл
Сегодня, 22:17 | Источник: ФК "Эвертон" | Редакция: Роман Мельник

«Эвертон» объявил о трансфере защитника «Бернли» Майкла Кина. 24-летний англичанин подписал с «ирисками» пятилетний контракт.

Стоимость сделки составила £25 млн, но с учетом бонусов может вырасти до £30млн. Такую же сумму ранее ливерпульский клуб не пожалел на голкипера «Сандерленда» Джордана Пикфорда.

В минувшем сезоне Кин провел 35 матчей в Премьер-Лиге (все — с первых минут), забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

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