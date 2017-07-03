Чалханоглу стал игроком «Милана»

Как и ожидалось, 23-летний хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу отныне будет защищать цвета «Милана». Контракт «россонери» с турецким футболистом заключен до 2021 года.

«Три года в „Байере“ были очень эмоциональными. Хочу поблагодарить клуб, персонал, и, конечно, болельщиков. Я чувствовал невероятную поддержку, особенно во время моей четырехмесячной дисквалификации. Теперь я хочу открыть новую главу в моей карьере. Время в „Байере“ я запомню навсегда», - отметил игрок.