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Чалханоглу стал игроком «Милана»
Сегодня, 20:47 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Роман Мельник
Как и ожидалось, 23-летний хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу отныне будет защищать цвета «Милана». Контракт «россонери» с турецким футболистом заключен до 2021 года.
«Три года в „Байере“ были очень эмоциональными. Хочу поблагодарить клуб, персонал, и, конечно, болельщиков. Я чувствовал невероятную поддержку, особенно во время моей четырехмесячной дисквалификации. Теперь я хочу открыть новую главу в моей карьере. Время в „Байере“ я запомню навсегда», - отметил игрок.
Viel Erfolg beim @acmilan! 👋 @hakanc10 verlässt #Bayer04.
👉 https://t.co/YJJmVzAosv
Wir wünschen dir alles Gute, Hakan! pic.twitter.com/Vq4V9yVYXe
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 3 июля 2017 г.
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