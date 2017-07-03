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Чалханоглу стал игроком «Милана»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Байер, Милан, Чалханоглу Хакан
Сегодня, 20:47 | Источник: ФК "Милан" | Редакция: Роман Мельник

Как и ожидалось, 23-летний хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу отныне будет защищать цвета «Милана». Контракт «россонери» с турецким футболистом заключен до 2021 года.

«Три года в „Байере“ были очень эмоциональными. Хочу поблагодарить клуб, персонал, и, конечно, болельщиков. Я чувствовал невероятную поддержку, особенно во время моей четырехмесячной дисквалификации. Теперь я хочу открыть новую главу в моей карьере. Время в „Байере“ я запомню навсегда», - отметил игрок.

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