Основной вратарь «Малаги» Камени продолжит карьеру в «Фенербахче»

«Фенербахче» достиг договоренности с «Малагой» о трансфере голкипера Идрисса Камени. 33-летний камерунец был основным вратарем андалусийцев в минувшем сезоне и пропустил 48 мячей в чемпионате Испании.

4 июля Камени прибудет в Стамбул, чтобы обсудить условия своего контракта.

Ранее к «Фенербахче» присоединился полузащитник Матье Вальбуэна.