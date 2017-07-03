30
Основной вратарь «Малаги» Камени продолжит карьеру в «Фенербахче»
Сегодня, 22:02 | Источник: ФК "Фенербахче" | Редакция: Роман Мельник
«Фенербахче» достиг договоренности с «Малагой» о трансфере голкипера Идрисса Камени. 33-летний камерунец был основным вратарем андалусийцев в минувшем сезоне и пропустил 48 мячей в чемпионате Испании.
4 июля Камени прибудет в Стамбул, чтобы обсудить условия своего контракта.
Ранее к «Фенербахче» присоединился полузащитник Матье Вальбуэна.
Другие материалы по теме:
22:17 Официально Фото «Эвертон» подписал Майкла Кина и может повторить свой трансферный рекорд 1
20:47 Официально Фото Чалханоглу стал игроком «Милана» 46
20:08 Официально Фото «Ювентус» отдал своего воспитанника Маттиелло в аренду СПАЛу 1
19:30 Официально «Урал» объявил о расставании с тремя футболистами 2
19:18 Официально Фото Защитник «Фейеноорда» Конголо перешел в «Монако» 3
18:33 Официально «Эвертон» подписал Сандро Рамиреса 1
18:13 Официально Гоналон стал игроком «Ромы» 18
18:12 Официально Фото Экс-защитник сборной Германии Вестерманн перешел в «Аустрию» 1
17:00 Официально Фото Банега - игрок «Севильи» 1
60
Или войдите через