Защитник «Фейеноорда» Конголо перешел в «Монако»
23-летний центральный защитник Теренс Конголо продолжит карьеру в составе чемпиона Франции — «Монако». Французский клуб заключил с игроком контракт до 2022 года.
Ранее нидерландский футболист представлял «Фейеноорд», в котором провел все годы взрослой карьеры. В минувшем сезоне Конголо сыграл 23 матча в местном чемпионате, забил один гол и отметился двумя результативными передачами. Кроме того, игрок регулярно вызывался в сборные Нидерландов разных возрастов.
Футболистом также интересовались «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».
Напомним, ранее состав «Монако» пополнился молодым форвардом Жорди Мбулу.
🖊 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de @KongoloTerence jusqu’en 2022 ! #WelcomeToMonaco
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— AS Monaco🏆🇫🇷 (@AS_Monaco) 3 июля 2017 г.
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