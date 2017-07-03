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Защитник «Фейеноорда» Конголо перешел в «Монако»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, Монако, Фейеноорд, Конголо Теренс
Сегодня, 19:18 | Источник: ФК "Монако" | Редакция: Роман Мельник

23-летний центральный защитник Теренс Конголо продолжит карьеру в составе чемпиона Франции — «Монако». Французский клуб заключил с игроком контракт до 2022 года. 

Ранее нидерландский футболист представлял «Фейеноорд», в котором провел все годы взрослой карьеры. В минувшем сезоне Конголо сыграл 23 матча в местном чемпионате, забил один гол и отметился двумя результативными передачами. Кроме того, игрок регулярно вызывался в сборные Нидерландов разных возрастов.

Футболистом также интересовались «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Напомним, ранее состав «Монако» пополнился молодым форвардом Жорди Мбулу.

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