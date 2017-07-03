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«Ювентус» отдал своего воспитанника Маттиелло в аренду СПАЛу

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Ювентус, СПАЛ, Маттиелло Федерико, Риццо Лука
Сегодня, 20:08 | Источник: ФК СПАЛ | Редакция: Роман Мельник

Новичок Серии А СПАЛ укрепил состав принадлежащим «Ювентусу» правым защитником Федерико Маттиелло. 21-летний игрок останется здесь на правах аренды до 30 июня 2018 года.

Маттиелло выпустился из академии «бьянконери», после чего отправился в аренду и выступал за «Кьево». Только начавшаяся карьера футболиста пошла на спад, когда он получил перелом ноги, столкнувшись с полузащитником «Ромы» Раджой Наингголаном.

«Ювентус» желал реанимировать карьеру Федерико, но тот вновь сломал ногу на тренировке.

Отметим, что это уже третье приобретение СПАЛа в это межсезонье. Ранее скромный клуб из города Феррара приобрел Луку Риццо и Мариоса Ойконому из «Болоньи».

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