«Урал» объявил о расставании с тремя футболистами.

Еще несколько дней назад стало известно, что в «Оренбурге» продолжит карьеру полузащитник Сергей Серченков. Игрок отдан в аренду до конца сезона-2017/18, как и 21-летний защитник Денис Фомин — он представит цвета клуба второго дивизиона «Текстильщик» (Иваново), в котором уже играл в сезоне-2016/17.

Кроме того, в расположение «Уфы» отправляется защитник сборной Грузии Джемал Табидзе.