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«Урал» объявил о расставании с тремя футболистами
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Урал, Уфа, Оренбург, Текстильщик Ив, Серченков Сергей, Фомин Денис, Табидзе Джемал
Сегодня, 19:30 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Роман Мельник
«Урал» объявил о расставании с тремя футболистами.
Еще несколько дней назад стало известно, что в «Оренбурге» продолжит карьеру полузащитник Сергей Серченков. Игрок отдан в аренду до конца сезона-2017/18, как и 21-летний защитник Денис Фомин — он представит цвета клуба второго дивизиона «Текстильщик» (Иваново), в котором уже играл в сезоне-2016/17.
Кроме того, в расположение «Уфы» отправляется защитник сборной Грузии Джемал Табидзе.
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