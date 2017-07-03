Рейтинг@Mail.ru

Гоналон: «Я не колебался, когда получил предложение „Ромы“»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: игроки, Рома, Гоналон Максим
Вчера, 22:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов

Новичок «Ромы» Максим Гоналон прокомментировал свой переход из «Лиона» в итальянский клуб.

«Я горжусь тем, что оказался в одном из лучших клубов Италии. Хочу выиграть тут титулы, чтобы показать, чего я стою. Мне довелось сыграть с „Ромой“ в Лиге Европы, и я увидел уровень команды. Когда „Рома“ ко мне обратилась, я не колебался. Поговорив с руководством римлян, я понял серьезность настроя. Поэтому все прошло быстро. Я знаю, что Серия А сложна, очень технична. Чувствую, что она мне подходит».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Вчера 23:26
ответ пользователю MALOVAR (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:00
Показать
Немного троллинга
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:38 Сиссе может возобновить карьеру в третьем дивизионе чемпионата Швейцарии 3
Александр Чистяков
«Я не мог играть против „Челси“». Правила жизни Джона Терри
Джон Терри подписал контракт с «Астон Виллой» и объяснил свой выбор, написав важное правило. «Соккер.ру» знакомит читателей с самыми важными высказываниями Джей Ти.
Комментариев: 3
16:49 Руни отправится с МЮ в турне по США 4
16:18 Леннон вернулся в «Эвертон» после курса лечения от психического расстройства 2
10:23 Клопп намерен сохранить Старриджа в «Ливерпуле» 2
02 июля 2017
17:55 «Интер» может оштрафовать Перишича за участие в турнире по пляжному волейболу 5
17:54 Неймар: «На первых порах я стеснялся говорить с игроками „Барселоны“» 4
17:33 Хаби Алонсо отказался войти в тренерский штаб Анчелотти 5
15:54 Фото Чалханоглу прилетел в Милан 7
Evgeny Sergienko
Прощай, дриблёр. В какой роли вернётся в Мадрид Альваро Арбелоа?
Блогер Soccer.ru Евгений Сергиенко отдаёт дань уважения Альваро Арбелоа, недавно завершившему карьеру, и ждёт возвращения испанца в «Реал» в новой роли.
Комментариев: 3
все материалы по этой теме
Турниры