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Гоналон: «Я не колебался, когда получил предложение „Ромы“»
Вчера, 22:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Новичок «Ромы» Максим Гоналон прокомментировал свой переход из «Лиона» в итальянский клуб.
«Я горжусь тем, что оказался в одном из лучших клубов Италии. Хочу выиграть тут титулы, чтобы показать, чего я стою. Мне довелось сыграть с „Ромой“ в Лиге Европы, и я увидел уровень команды. Когда „Рома“ ко мне обратилась, я не колебался. Поговорив с руководством римлян, я понял серьезность настроя. Поэтому все прошло быстро. Я знаю, что Серия А сложна, очень технична. Чувствую, что она мне подходит».
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