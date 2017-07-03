Леннон вернулся в «Эвертон» после курса лечения психического расстройства

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон вернулся в расположение команды и уже тренируется с одноклубниками.

Напомним, что в начале мая хавбек был доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство. Все это время 30-летний игрок проходил курс лечения.

В клубе никак не комментируют ситуацию.

Добавим, что в последний раз Леннон выходил на поле в официальном матче еще в феврале.