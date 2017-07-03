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Леннон вернулся в «Эвертон» после курса лечения психического расстройства

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Эвертон, Леннон Аарон
Сегодня, 16:18 | Источник: Belfasttelegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон вернулся в расположение команды и уже тренируется с одноклубниками.

Напомним, что в начале мая хавбек был доставлен в больницу с подозрением на психическое расстройство. Все это время 30-летний игрок проходил курс лечения.

В клубе никак не комментируют ситуацию. 

Добавим, что в последний раз Леннон выходил на поле в официальном матче еще в феврале.

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