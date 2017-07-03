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Клопп намерен сохранить Старриджа в «Ливерпуле»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Ливерпуль, Старридж Дэниэл, Клопп Юрген
Сегодня, 10:23 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж, чье будущее на «Энфилд Роуд» еще недавно виделось туманным, скорее всего, продолжит выступать за мерсисайдский клуб.
Сообщается, что такова инициатива главного тренера команды Юргена Клоппа. Немецкий специалист не планирует отпускать 27-летнего футболиста в другой клуб, хотя интерес к Старриджу, по слухам, проявляют «Вест Хэм» и ПСЖ, так как понимает, что в новом сезоне «Ливерпулю» нужны будут опытные игроки, ведь «красным» предстоит выступить в Лиге чемпионов, а найти бюджетную замену англичанину будет непросто.
Ранее Клопп выразил Старриджу свое доверие.
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