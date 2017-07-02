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Тер Штеген признан лучшим игроком финала Чили - Германия
Сегодня, 23:00 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген был признан лучшим игроком финала Кубка Конфедераций-2017.
Напомним, в финале сборная Германии одержала минимальную победу над сборной Чили (1:0).
Лучший игрок матча Bud Alcohol Free - Марк-Андре тер Стеген! Аплодисменты! 👏#CHIGER #BUDAFMOTM pic.twitter.com/DoxnvbQL9r
— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) 2 июля 2017 г.
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Его можно поздравить с этим
Тер Штеген же выдал 1 хороший сейф... больше нечего .