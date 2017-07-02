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Тер Штеген признан лучшим игроком финала Чили - Германия

Матч: ЧилиЧили0 : 1ГерманияГермания
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Тер Штеген Марк-Андре
Сегодня, 23:00 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген был признан лучшим игроком финала Кубка Конфедераций-2017.

Напомним, в финале сборная Германии одержала минимальную победу над сборной Чили (1:0).

 

 

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