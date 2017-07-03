Руни отправится с МЮ в турне по США

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, которому предрекают уход из команды, отправится с «красными дьяволами» в турне по США, сообщают британские СМИ.

Будущее 31-летнего нападающего на «Олд Траффорд» выглядит туманным, ведь футболист хочет иметь постоянную игровую практику, на которую он вряд ли может рассчитывать в МЮ.

В услугах опытного игрока заинтересован «Эвертон» - клуб, где Руни начинал свою карьеру, однако «ириски» не в состоянии удовлетворить финансовые аппетиты Уэйна, получающего порядка 300 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что завтра Руни выйдет из отпуска. Игрок надеется, что вопрос с его будущим разрешится до старта нового сезона.