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Руни отправится с МЮ в турне по США

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Руни Уэйн
Сегодня, 16:49 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, которому предрекают уход из команды, отправится с «красными дьяволами» в турне по США, сообщают британские СМИ.

Будущее 31-летнего нападающего на «Олд Траффорд» выглядит туманным, ведь футболист хочет иметь постоянную игровую практику, на которую он вряд ли может рассчитывать в МЮ.

В услугах опытного игрока заинтересован «Эвертон» - клуб, где Руни начинал свою карьеру, однако «ириски» не в состоянии удовлетворить финансовые аппетиты Уэйна, получающего порядка 300 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что завтра Руни выйдет из отпуска. Игрок надеется, что вопрос с его будущим разрешится до старта нового сезона.

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