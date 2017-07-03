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Сиссе может возобновить карьеру в третьем дивизионе чемпионата Швейцарии

Соккер.Ру // Швейцария. Суперлига 2017/2018, Заграница: игроки, Сиссе Джибриль
Сегодня, 20:38 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

Известный французский нападающий Джибриль Сиссе может возобновить карьеру. 35-летний форвард объявил об уходе из футбола в феврале, однако получил предложение, которое решил принять. Он близок к подписанию контракт с «Ивердоном», который будет выступать в следующем сезоне в третьем дивизионе чемпионата Швейцарии. Соглашение рассчитано на год с возможностью продления еще на сезон.

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