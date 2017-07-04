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Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристов
Сегодня, 18:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров
Президент РФС Виталий Мутко уверен, что во время ЧМ-2018 Россию посетит до миллиона туристов. Также Мутко отметил, что завершившийся Кубок Конфедераций позволил увеличить пассажиропоток в стране на 17 процентов.
Напомним, что победителем Кубка Конфедераций-2017 стала сборная Германии.
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вэйтинг фо ё мани ,энд онли зен вэлком ин Раша )))))