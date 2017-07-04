Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристов

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что во время ЧМ-2018 Россию посетит до миллиона туристов. Также Мутко отметил, что завершившийся Кубок Конфедераций позволил увеличить пассажиропоток в стране на 17 процентов.

Напомним, что победителем Кубка Конфедераций-2017 стала сборная Германии.