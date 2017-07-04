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Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристов

Соккер.Ру // Чемпионат мира 2018, Россия: события, Россия, Мутко Виталий
Сегодня, 18:35 | Источник: ТАСС | Редакция: Максим Коджеспиров

Президент РФС Виталий Мутко уверен, что во время ЧМ-2018 Россию посетит до миллиона туристов. Также Мутко отметил, что завершившийся Кубок Конфедераций позволил увеличить пассажиропоток в стране на 17 процентов.

Напомним, что победителем Кубка Конфедераций-2017 стала сборная Германии.

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