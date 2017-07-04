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«Матч ТВ» покажет товарищеский поединок «Аустрия» - «Зенит»
Сегодня, 11:03 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищеский матч «Аустрия» - «Зенит». Встреча состоится в рамках австрийского сбора «сине-бело-голубых» и начнется в 19:00 мск. Поединок прокомментирует Александр Елагин.
Также «Зенит» проведет трансляцию на официальном сайте и в социальных сетях.
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и трансферы, и все матчи со сборов, и кто что по ел, прям круглосуточное вещание.
про трансфер Богаева, о существовании которого знало полтора человека, было уделено примерно 20 минут эфирного времени.
и конечно же, ведущие на МАТЧ ТВ представляя новичков Полоза и Ерохина, раз 10 повторили, что они перешли в Зенит в качестве свободных агентов.
а Паредес это восходящая звезда и чуть ли не новый "Месси", и что всем будет приятно посмотреть на его игру в нашем чемпионате, и тихо замолвились о 23 млн евро за его трансфер.
и трансферы, и все матчи со сборов, и кто что по ел, прям круглосуточное вещание.
про трансфер Богаева, о существовании которого знало полтора человека, было уделено примерно 20 минут эфирного времени.
и конечно же, ведущие на МАТЧ ТВ представляя новичков Полоза и Ерохина, раз 10 повторили, что они перешли в Зенит в качестве свободных агентов.
а Паредес это восходящая звезда и чуть ли не новый "Месси", и что всем будет приятно посмотреть на его игру в нашем чемпионате, и тихо замолвились о 23 млн евро за его трансфер.
"Матч ТВ" и "Наш футбол" покажут товарищеский матч "Спартак" - "Славен Белупо".
знаю, ты уже видел, но насладись ещё раз. матч даже такую фигню в прямом эфире показывает.
https://www.youtube.com/watch?v=83Fc70LVcw0
Даже товарищеские встречи идут в прямом эфире на федеральном канале.
а матчи Спартака естественно показывают для рейтинга. глянь какие самые рейтинговые матчи в прошлом сезоне.
ты либо слепой, либо блаженный.
вот так делай свиньям хорошо – они ещё и обо**ут.
Если в ЧР их смотрит по телевизору 2%,а товарняк если посмотрят пару тысяч,то это будет успехом,лучше бы художественную гимнастику показали или прыжки в воду,хотя посмеяться можно будет с проекта!
Игарь в домик запускает.
Ерёменко коксом промышляет.
Лёня от такой жизни аж за кордон свинтил.
Скучно.
и трансферы, и все матчи со сборов, и кто что по ел, прям круглосуточное вещание.
про трансфер Богаева, о существовании которого знало полтора человека, было уделено примерно 20 минут эфирного времени.
и конечно же, ведущие на МАТЧ ТВ представляя новичков Полоза и Ерохина, раз 10 повторили, что они перешли в Зенит в качестве свободных агентов.
а Паредес это восходящая звезда и чуть ли не новый "Месси", и что всем будет приятно посмотреть на его игру в нашем чемпионате, и тихо замолвились о 23 млн евро за его трансфер.
А у цска тишина, что на стадионе, что в телерейтингах)
Не имеет значения - один карман.