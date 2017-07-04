«Матч ТВ» покажет товарищеский поединок «Аустрия» - «Зенит»

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищеский матч «Аустрия» - «Зенит». Встреча состоится в рамках австрийского сбора «сине-бело-голубых» и начнется в 19:00 мск. Поединок прокомментирует Александр Елагин.

Также «Зенит» проведет трансляцию на официальном сайте и в социальных сетях.