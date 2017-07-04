Рейтинг@Mail.ru

«Матч ТВ» покажет товарищеский поединок «Аустрия» - «Зенит»

Матч: АустрияАустрия-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Сегодня, 19:00
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события
Сегодня, 11:03 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищеский матч «Аустрия» - «Зенит». Встреча состоится в рамках австрийского сбора «сине-бело-голубых» и начнется в 19:00 мск. Поединок прокомментирует Александр Елагин.

Также «Зенит» проведет трансляцию на официальном сайте и в социальных сетях.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 12:24
ответ пользователю Смитерс (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:24
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:21
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:20
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 12:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:17
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:13
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:13
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:12
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 12:11, редактировал Сегодня 12:12
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:11
ответ пользователю LOpp (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:03
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:00
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 11:58
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:57
ответ пользователю Jum13 (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 11:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:50
, чтобы видеть комментарии
  11
Сегодня 11:42, редактировал Сегодня 11:42
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 11:35
ответ пользователю Jum13 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 11:35
ответ пользователю Jum13 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:33
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:26
ответ пользователю loko7 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 11:24, редактировал Сегодня 11:25
ответ пользователю BDA8181 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 11:21
ответ пользователю Sem25 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:30 Юран не исключает, что «Зоркий» выйдет в РФПЛ 12
01:20 Источник: «Широков может занять пост спортивного директора РФС» 7
Вчера
21:36 Российский «Южный округ» стартовал на Кубке Регионов с поражения и победы 11
21:00 Названы претенденты на звание автора лучшего гола Кубка Конфедераций 44
19:51 «Краснодар» продал около 10 тысяч абонементов на следующий сезон 11
Александр Чистяков
Кубок Конфедераций за 15 минут
​Не смогли уделить внимание Кубку Конфедераций или осознанно проигнорировали турнир? «Соккер.ру» дает уникальную возможность узнать все самое важное о КК-2017.
Комментариев: 5
Александр Чистяков
Чему нас научила победа Германии?
Перед Кубком Конфедераций к Леву были вопросы из-за состава Бундесманшафт, но победа на турнире вызывает уважение и восхищение. «Соккер.ру» пытается добраться до сути.
Комментариев: 22
00:51 Клаудио Браво: «Мы играли сердцем» 14
00:19 Йоахим Лёв: «Мы заслужили Кубок Конфедераций» 23
00:15 Марк-Андре тер Штеген: «Игра была равной» 1
все материалы по этой теме
Турниры