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Германия обыгрывает Чили и становится победителем Кубка Конфедераций-2017

Матч: ЧилиЧили0 : 1ГерманияГермания
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 22:53 | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборная Германии стала победителем Кубка Конфедераций-2017. В финале турнира немцы одержали минимальную победу над командой Чили (1:0).

Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».

Чили - Германия 0:1 (0:1)
Гол: Штиндль 20.

Чили:  Браво, Медель, Босежур, Хара, Видаль, Арангис (Сагаль, 81), Варгас (Пуч, 81), Эрнандес, Санчес, Диас (Валенсия, 53), Исла.
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци.

Германия:  тер Штеген, Мустафи, Рюдигер, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Горетцка, Дракслер, Штиндль, Вернер (Джан 79).
Главный тренер: Йоахим Лев.

Предупреждения: Киммих 59, Видаль 59, Хара 65, Варгас 75.

Судья: Милорад Мажич (Сербия).

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.

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