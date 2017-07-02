Германия обыгрывает Чили и становится победителем Кубка Конфедераций-2017
Сборная Германии стала победителем Кубка Конфедераций-2017. В финале турнира немцы одержали минимальную победу над командой Чили (1:0).
Санкт-Петербург, стадион «Санкт-Петербург».
Чили - Германия 0:1 (0:1)
Гол: Штиндль 20.
Чили: Браво, Медель, Босежур, Хара, Видаль, Арангис (Сагаль, 81), Варгас (Пуч, 81), Эрнандес, Санчес, Диас (Валенсия, 53), Исла.
Главный тренер: Хуан Антонио Пицци.
Германия: тер Штеген, Мустафи, Рюдигер, Хектор, Гинтер, Руди, Киммих, Горетцка, Дракслер, Штиндль, Вернер (Джан 79).
Главный тренер: Йоахим Лев.
Предупреждения: Киммих 59, Видаль 59, Хара 65, Варгас 75.
Судья: Милорад Мажич (Сербия).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой команды.
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Германия показала Чили,что это не аргентину обыгрывать с ее нулевым игроком месси..
Германия-это настоящее и будущее,такая молодежь прекрасно дополнит основу к ЧМ..
С победой..
Германия показала Чили,что это не аргентину обыгрывать с ее нулевым игроком месси..
Германия-это настоящее и будущее,такая молодежь прекрасно дополнит основу к ЧМ..
С победой..
И кстати гол не дурняк,а следствие прессинга,не справились,
а дурняки обычно с рикошетов и срезов залетают....
Да не ярко...да не супер......но с запасом,тем более
с учетом того,что не основа,тем более,что изначально
озвучили задачу наиграть игроков для основы,но раз уж
вышли,подсознательно видимо было не ударить лицом в грязь.
А у чилийцев стояла задача выиграть кубок и играли они основой.
Просто по инерции немцев считают фаворитами,но за проигрыш
спроса бы с них особого не было,вышли в финал,уже хорошо....
А на вопрос,играй наши так без эмоций....не ярко .....но при этом
были бы чемпионами мира,никто так и не ответил,видимо вопрос
очень сложный.чтобы по чесноку признать,играй мы так же как немцы
и стали бы чемпионами мира,мало кто бы вспомнил,как играли )
P.S. Видалю и К* -респектуха,бились до последнего,имели шансы...но......
А сегодня если бы никому не "везло" то матч закончился бы 4:2, 3:1 или 3:2 в пользы Германии.
От чилийцев нельзя ждать 100% реализации. Психология не та.
Ну а чилийцы будут еще долго горячо любимыми,спасибо им за спектакль
Удивлен почему судейка зассал дать красную чилийцу - прямая красная за умышленный удар локтем! - меньше бы петушилось все это чилийское быдло))).
А сегодня ты где увидел везение?
Ах да ещё , Сагаль позорник!
чилийцы в любом случае молорики.уважение им!
В атаке Германии вообще не пришлось ничего делать. Использовали ошибки чилийцев.
У чилийцев получились первые и последние 15 минут, за которые было создано всего пару опасных моментов.
Главные выводы по этому турниру:
У Германии 3 примерно равных состава и ещё один послабее.
Только чудо помешает Германии выиграть второй ЧМ подряд.
А сегодня что было, если не везение?!