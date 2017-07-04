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Награждение «Спартака» золотыми медалями пройдёт 8 июля
Сегодня, 17:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, когда произойдет награждение команды золотыми медалями за победу в прошлом чемпионате России.
«Награждение команды золотыми медалями пройдет 8 июля на стадионе. Будет организован праздничный концерт».
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Вчера
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Еще он должен премию дать по 5 млн евро!)
Что бы паредес с молло поняли,куда они попали)
Думаю дзюба поговорит с миллером по душам.)))
Еще он должен премию дать по 5 млн евро!)
Что бы паредес с молло поняли,куда они попали)
Думаю дзюба поговорит с миллером по душам.)))
УРАААА!!!!!
В том числе на соккере силами дорванных болгарами лазурных пердомоноклей
Подходишь к кассам и громко кричишь в окошко пароль: "Спартак - чемпион".
Тебе вынесут пару укольчиков.
Главный творец спартаковской победы тоже должен толкнуть речь!