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Награждение «Спартака» золотыми медалями пройдёт 8 июля

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Спартак М, Федун Леонид
Сегодня, 17:43 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, когда произойдет награждение команды золотыми медалями за победу в прошлом чемпионате России.

«Награждение команды золотыми медалями пройдет 8 июля на стадионе. Будет организован праздничный концерт».

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