Награждение «Спартака» золотыми медалями пройдёт 8 июля

Во время Кубка Конфедераций наши корреспонденты радовали сочными галереями, а читатели снабжали фотографии остроумными подписями. «Соккер.ру» забавляется мемами!

Кто на Кубке Конфедераций был самым-самым по тем или иным показателям? «Соккер.ру» делится финальными соображениями о завершившемся турнире с помощью цифр.