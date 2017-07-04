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Фурсенко прибыл на сбор «Зенита»
Сегодня, 13:07 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прибыл на сбор команды в австрийском Китцбюэле. Он посетит товарищеский матч «сине-бело-голубых» против венской «Аустрии», который в прямом эфире также покажет «Матч ТВ».
Фурсенко занял свою должность 16 мая.
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один брат убил в стране образование, второй почти убил футбол, а Мутко добивает.
один брат убил в стране образование, второй почти убил футбол, а Мутко добивает.
один брат убил в стране образование, второй почти убил футбол, а Мутко добивает.
После таких слов вы все еще имеете надежду что у нас будут свои хорошие футболисты?
Цель, отменить лимит, посадить всех наших на лавку так как они тупо дешевые по деньгам, таким нужны дорогие иностранные футболисты чтобы продать потом дороже да на откатах еще поднять бабла.
https://www.youtube.com/watch?v=83Fc70LVcw0
https://www.youtube.com/watch?v=ZDKHkhnETWA
Снова будет цирк и кино!
ахахахах))),,,,,,,, ,,,,,,,,, ахаххахахаха