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Фурсенко прибыл на сбор «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Зенит, Фурсенко Сергей
Сегодня, 13:07 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прибыл на сбор команды в австрийском Китцбюэле. Он посетит товарищеский матч «сине-бело-голубых» против венской «Аустрии», который в прямом эфире также покажет «Матч ТВ».

Фурсенко занял свою должность 16 мая.

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