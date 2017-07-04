Фурсенко прибыл на сбор «Зенита»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прибыл на сбор команды в австрийском Китцбюэле. Он посетит товарищеский матч «сине-бело-голубых» против венской «Аустрии», который в прямом эфире также покажет «Матч ТВ».

Фурсенко занял свою должность 16 мая.