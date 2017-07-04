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В честь Левандовски могут назвать улицу в Польше

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: события, Бавария, Левандовски Роберт
Сегодня, 17:28 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Максим Коджеспиров

В Польше в городе Кузня-Рациборская может появиться улица, названная в честь нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. За переименование улицы в честь нападающего уже проголосовало более ста жителей города, население которого составляет около пяти тысяч человек.

Напомним, что Левандовски этим летом интересен лондонскому «Челси».

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