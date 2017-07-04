В честь Левандовски могут назвать улицу в Польше

В Польше в городе Кузня-Рациборская может появиться улица, названная в честь нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. За переименование улицы в честь нападающего уже проголосовало более ста жителей города, население которого составляет около пяти тысяч человек.

Напомним, что Левандовски этим летом интересен лондонскому «Челси».