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В честь Левандовски могут назвать улицу в Польше
Сегодня, 17:28 | Источник: Bundesliga.de | Редакция: Максим Коджеспиров
В Польше в городе Кузня-Рациборская может появиться улица, названная в честь нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. За переименование улицы в честь нападающего уже проголосовало более ста жителей города, население которого составляет около пяти тысяч человек.
Напомним, что Левандовски этим летом интересен лондонскому «Челси».
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