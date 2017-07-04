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Болельщик «Астон Виллы» набил на ягодице татуировку в честь Терри

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Астон Вилла, Терри Джон
Сегодня, 21:52 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Болельщик «Астон Виллы» сдержал слово и набил на ягодице татуировку в честь защитника Джона Терри, который накануне перешел в стан «вилланов». Ранее фанат на своей странице в Твиттере написал: «Если Терри перейдет в „Астон Виллу“, я набью его имя у себя на заднице».

 

 

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