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Болельщик «Астон Виллы» набил на ягодице татуировку в честь Терри
Сегодня, 21:52 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Болельщик «Астон Виллы» сдержал слово и набил на ягодице татуировку в честь защитника Джона Терри, который накануне перешел в стан «вилланов». Ранее фанат на своей странице в Твиттере написал: «Если Терри перейдет в „Астон Виллу“, я набью его имя у себя на заднице».
It's a tad tender but it's done....if we get linked with messi I'm just keeping quiet in future #AVFC pic.twitter.com/7pQBJMyGvy
— VILLAN (@MrMrbear9) 3 июля 2017 г.
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и будет страшно,куда надумает этот шашлык набить себе тату).