Болельщик «Астон Виллы» набил на ягодице татуировку в честь Терри

Болельщик «Астон Виллы» сдержал слово и набил на ягодице татуировку в честь защитника Джона Терри, который накануне перешел в стан «вилланов». Ранее фанат на своей странице в Твиттере написал: «Если Терри перейдет в „Астон Виллу“, я набью его имя у себя на заднице».

It's a tad tender but it's done....if we get linked with messi I'm just keeping quiet in future #AVFC pic.twitter.com/7pQBJMyGvy

— VILLAN (@MrMrbear9) 3 июля 2017 г.