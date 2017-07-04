Форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду обвинили в расизме из-за фото в Инстаграме. Португалец у себя в Инстаграме разместил фотографию, где он вместе со своим другом Жозе Семеду стоит в бассейне. Фотографию сопровождала подпись: «Идеальное совпадение: черный и белый шоколад». В комментариях к фото многие поклонники футболиста обрушились на него с обвинениями в расизме, отмечая, что нельзя подчеркивать различия в цвете кожи.





Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) Лип 3, 2017 о 10:48 PDT

Ранее, напомним, Роналду разместил у себя в Твиттере фотографию своих детей.