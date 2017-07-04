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Криштиану Роналду обвинили в расизме
Сегодня, 21:35 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров
Форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду обвинили в расизме из-за фото в Инстаграме. Португалец у себя в Инстаграме разместил фотографию, где он вместе со своим другом Жозе Семеду стоит в бассейне. Фотографию сопровождала подпись: «Идеальное совпадение: черный и белый шоколад». В комментариях к фото многие поклонники футболиста обрушились на него с обвинениями в расизме, отмечая, что нельзя подчеркивать различия в цвете кожи.
Ранее, напомним, Роналду разместил у себя в Твиттере фотографию своих детей.
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Одни говорят что зебра черная в белую полоску, другие, что белая в черную.
Ну как можно такую фигню вооооообще придумать?
Стоят два парня одного цвета. Один нигер второй типо европеоид. ОДНОГО ЦВЕТА!
Оба цвета коричневой какахи!!!
Какой блин расизм???
Чо все - сдурели что ли?
Может ещё Трампа обвинить, что он ненавидит черных, потому что красит волосы в белый???))))
Может Солнце тоже расист?
Свет же белый, а черные черные?
А вы знаете что вся бумага на земле расистская?
И березы расистские деревья....
Пииисец.
Как же меня бесит это, почему нельзя? Черный цвет кожи такой же естественный как и белый, если у негров комплексы из-за внешнего вида, то это их проблемы. Я же не комплексную что у меня белый цвет.
Каждый думает в меру своей фантазии...! Тут даже обсуждать нечего...!