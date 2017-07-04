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Криштиану Роналду обвинили в расизме

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 21:35 | Источник: standard.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду обвинили в расизме  из-за фото в Инстаграме. Португалец у себя в Инстаграме разместил фотографию, где он вместе со своим другом Жозе Семеду стоит в бассейне. Фотографию сопровождала подпись: «Идеальное совпадение: черный и белый шоколад». В комментариях к фото многие поклонники футболиста обрушились на него с обвинениями в расизме, отмечая, что нельзя подчеркивать различия в цвете кожи.
 

Ранее, напомним, Роналду разместил у себя в Твиттере фотографию своих детей.

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