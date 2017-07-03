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Джон Терри - игрок «Астон Виллы»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Астон Вилла, Терри Джон
Сегодня, 14:53 | Источник: ФК "Астон Вилла" | Фото: ФК "Астон Вилла" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает о подписании клубом бывшего капитана «Челси» Джона Терри.

Игрок заключил со «львами» однолетнее соглашение на правах свободного агента.

«Я рад присоединиться к „Астон Вилле“. Я восхищался этим клубом много лет. Тут отличные условия, „Вилла Парк“ - один из лучших стадионов Англии, подобрался хороший состав под руководством опытного и успешного тренера Стива Брюса.

Не могу дождаться начала сезона. Хочу помочь клубу добиться чего-то особенного».

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