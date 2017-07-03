Джон Терри - игрок «Астон Виллы»

Пресс-служба «Астон Виллы» сообщает о подписании клубом бывшего капитана «Челси» Джона Терри.

Игрок заключил со «львами» однолетнее соглашение на правах свободного агента.

«Я рад присоединиться к „Астон Вилле“. Я восхищался этим клубом много лет. Тут отличные условия, „Вилла Парк“ - один из лучших стадионов Англии, подобрался хороший состав под руководством опытного и успешного тренера Стива Брюса.

Не могу дождаться начала сезона. Хочу помочь клубу добиться чего-то особенного».