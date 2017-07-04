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Манчини объяснил капитанскую повязку Кокорина

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Заграница: события, Зенит, Аустрия В, Манчини Роберто , Кокорин Александр
Сегодня, 21:20 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини после товарищеского матча с венской «Аустрией» (2:1) пояснил, почему он доверил капитанскую повязку нападающему Александру Кокорину.

«Кокорин был самым опытным игроком в этом варианте состава. По этой причине он и вышел с капитанской повязкой», - сказал Манчини.

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