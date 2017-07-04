Манчини объяснил капитанскую повязку Кокорина

Главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини после товарищеского матча с венской «Аустрией» (2:1) пояснил, почему он доверил капитанскую повязку нападающему Александру Кокорину.

«Кокорин был самым опытным игроком в этом варианте состава. По этой причине он и вышел с капитанской повязкой», - сказал Манчини.