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Маурисио может перебраться из «Зенита» в Саудовскую Аравию

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Маурисио
Сегодня, 08:55 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Зенита» Маурисио может перебраться в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

«Хорошее выступление Маурисио в Европе привлекло к нему внимание сильного клуба из Саудовской Аравии. Клуб сделал очень хорошее предложение, и есть вероятность, что Маурисио его примет. Появлялись новости об интересе к игроку со стороны „Эспаньола“ и „Штутгарта“, но официального предложения не было сделано. В ближайшие дни появятся новости, касающиеся будущего Маурисио».

28-летний Маурисио выступает за «Зенит» с зимы 2016 года. Он перебрался в Северную столицу из «Терека».

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