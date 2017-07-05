Маурисио может перебраться из «Зенита» в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Зенита» Маурисио может перебраться в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщил агент футболиста Пьер Фернандес.

«Хорошее выступление Маурисио в Европе привлекло к нему внимание сильного клуба из Саудовской Аравии. Клуб сделал очень хорошее предложение, и есть вероятность, что Маурисио его примет. Появлялись новости об интересе к игроку со стороны „Эспаньола“ и „Штутгарта“, но официального предложения не было сделано. В ближайшие дни появятся новости, касающиеся будущего Маурисио».

28-летний Маурисио выступает за «Зенит» с зимы 2016 года. Он перебрался в Северную столицу из «Терека».