Агент подтвердил интерес «Ростова» к капитану сборной Литвы

Андрей Кабуш, агент нападающего польской «Ягеллонии» и капитана сборной Литвы Федора Черных, подтвердил, что «Ростов» интересуется его клиентом. Ранее такая информация прошла в одном из литовских СМИ.

«Действительно, мы вели диалог с „Ростовом“, но в данный момент Федор рассматривает и другие варианты. Игрок полон амбиций и хочет развиваться дальше, перейти в более серьезный клуб, чем сейчас. У нас есть еще несколько предложений как из России, так и Европы, но в данный момент игрок сконцентрирован на Лиге Европе и хочет максимально помочь „Ягеллонии“ в этом турнире.

Мы не отклоняли запрос „Ростова“, просто в данный момент мы рассматриваем все поступившие предложения по игроку. У Черных остался год по контракту, поэтому мы также ведем переговоры и с „Ягеллонией“ о возможном продлении, но в данный момент я не буду это комментировать по причине профессиональной этики».

По слухам, дончане предложили за игрока 700 тысяч евро, но «Ягеллония» хочет 1 млн.

В сезоне-2016/17 26-летний игрок провел в составе «Ягеллонии» в различных турнирах 35 матчей и забил 13 мячей.

Ранее в «Ростов» перешел защитник Матия Бобен.