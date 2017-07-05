«Зенит» близок к покупке Фойта у «Эстудиантеса» за € 10 млн

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт близок к переходу в «Зенит», утверждает источник. Сообщается, что в ближайшие дни стороны проведут решающий раунд переговоров по переходу 20-летнего аргентинца. Согласно источнику, российский клуб готов заплатить за Фойта € 10 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока молодёжной сборной Аргентины также заинтересована «Рома».