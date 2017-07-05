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«Зенит» близок к покупке Фойта у «Эстудиантеса» за € 10 млн

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Зенит, Эстудиантес, Фойт Хуан Маркос
Сегодня, 02:56 | Источник: calciomercato.it | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт близок к переходу в «Зенит», утверждает источник. Сообщается, что в ближайшие дни стороны проведут решающий раунд переговоров по переходу 20-летнего аргентинца. Согласно источнику, российский клуб готов заплатить за Фойта € 10 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока молодёжной сборной Аргентины также заинтересована «Рома».

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