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«Зенит» не ведет переговоров с «Кайратом» по Аршавину

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Кайрат, Зенит, Аршавин Андрей
Сегодня, 10:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Спортивный директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий заявил, что «Зенит» не обращался к ним относительно перехода в российский клуб полузащитника Андрея Аршавина. Ранее президент «сине-бело-голубых» Сергей Фурсенко отметил, что обсудит с главным тренером команды Роберто Манчини возможное возвращение Аршавина.

«Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит. У нас завтра игра Лиги Европы, Аршавин с командой».

Контракт Аршавина с «Кайратом» рассчитан до конца года. На вопрос, ведутся ли с игроком переговоры о продлении соглашения, Калакуцкий ответил: «Пока не обсуждали».

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