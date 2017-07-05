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Кришито: «Манчини работает только с топ-клубами, а „Зенит“ входит в их число»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: легионеры, Зенит, Кришито Доменико, Манчини Роберто
Сегодня, 17:45 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Зенита» Доменико Кришито доволен, что главным тренером клуба стал его соотечественник Роберто Манчини:

«Чем отличается методика работы Манчини и Спаллетти? У каждого тренера есть своя специфика. И Спаллетти, и Манчини — очень сильные специалисты. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне.

Можно ли назвать Манчини типично итальянским тренером? Да, конечно. Ему присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в „Зените“, поскольку лучшие тренеры мира — итальянцы.

Вся Италия удивилась, когда узнала, что Манчини уедет в Россию? Нет, все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а „Зенит“ входит в их число. Мы всегда хотим побеждать и завоевывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит».

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