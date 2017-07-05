Кришито: «Манчини работает только с топ-клубами, а „Зенит“ входит в их число»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито доволен, что главным тренером клуба стал его соотечественник Роберто Манчини:
«Чем отличается методика работы Манчини и Спаллетти? У каждого тренера есть своя специфика. И Спаллетти, и Манчини — очень сильные специалисты. Сейчас же мы гораздо больше занимаемся тактикой, чем, например, в прошлом сезоне.
Можно ли назвать Манчини типично итальянским тренером? Да, конечно. Ему присущ итальянский стиль и подход. И, конечно, здорово, что теперь он в „Зените“, поскольку лучшие тренеры мира — итальянцы.
Вся Италия удивилась, когда узнала, что Манчини уедет в Россию? Нет, все знают, что Манчини работает только с топ-клубами, а „Зенит“ входит в их число. Мы всегда хотим побеждать и завоевывать титулы, а Манчини для этого прекрасно подходит».
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По правилам игры в футбол(это игра такая с мячом - мы тут тусуемся из-за неё), судья НЕ должен был ставить пенальти, а - свободный. Что собственно и произошло! Потому что:
1. В центре поля было нарушение на "желтую", которая стала бы у игрока второй и "красной";
2. Так как мяч остался у Зенита и атака была перспективной - судья дал возможность доиграть эпизод до конца;
3. И остановил игру тогда, когда ТОТ ЖЕ игрок, прервал прострел с фланга, потому что этот игрок считается уже ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОЛЯ, так как должен быть "удалён" и поэтому - не мог прерывать эту передачу, если бы судья остановил игру в центре поля;
4. Поэтому - это свободный, потому что ЗАФИКСИРОВАННОГО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ НЕТ;
5. Всё было по правилам игры в футбол, а не по тем, которые тарасовским "хочется".
Интер 61.67
Ман Сити 59.16
Галатасарай 54.34
Интер 44.87
Вывод - Зенит нашёл своего тренера.
Манчини согласился перейти в "Зенит" за 5-6 миллионов евро! Что тогда с тобой говорить?
Разницы, ну, ни какой? Еще неизвестно, что этот халявщик построит в "Зените" и к каким берегам его приведет. Луческу тоже знаменами размахивал и бил себя в грудь. и где он сейчас. Как бы не побежал вдогонку за ним Манчини, который результаты показывал только со звездными составами. С такими составами у вас и Гена Орлов стал бы чемпионом. Но здесь - Россия, непредсказуемая и непонятная.
Тарасовская баба яга - против!)
Судья должен был ставить пенальти - но поставил СВОБОДНЫЙ, усложнив тем самым Зениту удар по воротам соперника - вся команда маккаби встала в ворота
а про Урал все правильно