«Арсенал» готов заплатить за Куадрадо требуемые 25 миллионов евро

«Арсенал» готов выложить за полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо 25 миллионов евро, которые требует туринский клуб. Ранее, напомним, Куадрадо играл в Англии за «Челси».

В минувшем сезоне Куадрадо сыграл в 30 матчах чемпионата Италии, забил два гола и отдал шесть голевых передач.