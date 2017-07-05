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«Арсенал» готов заплатить за Куадрадо требуемые 25 миллионов евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Ювентус, Куадрадо Хуан
Сегодня, 19:45 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

«Арсенал» готов выложить за полузащитника «Ювентуса» Хуана Куадрадо 25 миллионов евро, которые требует туринский клуб. Ранее, напомним, Куадрадо играл в Англии за «Челси».

В минувшем сезоне Куадрадо сыграл в 30 матчах чемпионата Италии, забил два гола и отдал шесть голевых передач.

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