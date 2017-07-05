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«Уотфорд» намерен купить у «Челси» Чалобу

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Уотфорд, Чалоба Натаниэль
Сегодня, 18:14 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

«Уотфорд» ведет переговоры с полузащитником «Челси» Натаниэлем Чалобой, утверждают британские СМИ.

22-летний хавбек, здорово проявивший себя на прошедшем молодежном чемпионате Европы, устал от частых аренд и хочет иметь постоянную игровую практику, однако главный тренер «синих» Антонио Конте не может гарантировать футболисту место в составе.

Чалоба уже имеет опыт выступлений за «Уотфорд», чьи цвета он ранее защищал на правах аренды.

Отметим, что срок действия контракта англичанина с «Челси» истекает следующим летом.

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