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«Челси» намерен отдать Зума в аренду, но футболист хочет играть только в клубе из Лондона
Сегодня, 11:55 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Челси» Курт Зума оказался в тупиковой ситуации.
Главный тренер команды Антонио Конте намерен отдать Зума в аренду, чтобы тот набрался игровой практики.
Проблема в том, что предложения по игроку поступают в основном из Франции. Так, заинтересованность проявили «Марсель», «Лион» и «Ницца», а также испанская «Севилья». Однако сам футболист рассчитывает остаться в столице и выступать за какую-либо лондонскую команду.
Все вышеуказанные клубы отправили запросы об аренде, и «Челси» не против рассмотреть их, но Зума отказывается от этих вариантов.
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