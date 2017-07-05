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«Челси» намерен отдать Зума в аренду, но футболист хочет играть только в клубе из Лондона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Зума Курт
Сегодня, 11:55 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Челси» Курт Зума оказался в тупиковой ситуации.

Главный тренер команды Антонио Конте намерен отдать Зума в аренду, чтобы тот набрался игровой практики.

Проблема в том, что предложения по игроку поступают в основном из Франции. Так, заинтересованность проявили «Марсель», «Лион» и «Ницца», а также испанская «Севилья». Однако сам футболист рассчитывает остаться в столице и выступать за какую-либо лондонскую команду. 

Все вышеуказанные клубы отправили запросы об аренде, и «Челси» не против рассмотреть их, но Зума отказывается от этих вариантов.

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