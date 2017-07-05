«Челси» намерен отдать Зума в аренду, но футболист хочет играть только в клубе из Лондона

Защитник «Челси» Курт Зума оказался в тупиковой ситуации.

Главный тренер команды Антонио Конте намерен отдать Зума в аренду, чтобы тот набрался игровой практики.

Проблема в том, что предложения по игроку поступают в основном из Франции. Так, заинтересованность проявили «Марсель», «Лион» и «Ницца», а также испанская «Севилья». Однако сам футболист рассчитывает остаться в столице и выступать за какую-либо лондонскую команду.

Все вышеуказанные клубы отправили запросы об аренде, и «Челси» не против рассмотреть их, но Зума отказывается от этих вариантов.